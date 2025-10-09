Putin ammette | l' aereo azero fu colpito dai detriti di missili russi
Milano, 9 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro odierno con il presidente azero Ilham Aliyev, ha ammesso che detriti di missili russi hanno colpito un aereo dell'Azerbaijan Airlines, nel dicembre del 2024, sopra Grozny, prima che il velivolo cambiasse rotta e precipitasse in Kazakistan. Secondo quanto riferisce l'agenzia azera Azertag, il presidente russo, in merito alle cause che hanno portato allo schianto dell'aereo, ha rappresentato che "il primo fattore è stato la presenza di un drone ucraino nello spazio aereo". "Stavamo monitorando tre droni che avevano oltrepassato il territorio della Federazione Russa durante la notte del giorno della tragedia", ha affermato il leader del Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: putin - ammette
Aereo azero precipitato nel 2024, ora Putin ammette la responsabilità della Russia: morirono 38 persone
Putin ammette la responsabilità dell’abbattimento dell’aereo azero nel 2024: “Un tragico errore” - X Vai su X
Nuovo blitz in vari aeroporti, ma la Danimarca ammette: «Mancano prove sul ruolo di Mosca». Frederiksen sente Rutte, oggi la Nato discute con l’Ue di difese aeree. Jet di Putin intercettati vicino Alaska e Lettonia. La Federazione: «Se ce li abbattete, sarà la g - facebook.com Vai su Facebook
Aereo azero precipitato nel 2024, ora Putin ammette la responsabilità della Russia: morirono 38 persone - Nell'incontro del 9 ottobre con il presidente azero Ilham Aliyev, Vladimir Putin ha ammesso la responsabilità russa nello schianto dell'aereo dell'Azerbaijan ... Si legge su fanpage.it
Putin ammette la responsabilità dell’abbattimento dell’aereo azero nel 2024: “Un tragico errore” - Il jet passeggeri della Azerbaijan Airlines si era schiantato ad Aktau il 25 dicembre 2024 mentre era in volo da Baku a Grozny View on euronews ... Lo riporta msn.com