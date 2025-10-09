Putin ammette | l' aereo azero fu colpito dai detriti di missili russi

Milano, 9 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro odierno con il presidente azero Ilham Aliyev, ha ammesso che detriti di missili russi hanno colpito un aereo dell'Azerbaijan Airlines, nel dicembre del 2024, sopra Grozny, prima che il velivolo cambiasse rotta e precipitasse in Kazakistan. Secondo quanto riferisce l'agenzia azera Azertag, il presidente russo, in merito alle cause che hanno portato allo schianto dell'aereo, ha rappresentato che "il primo fattore è stato la presenza di un drone ucraino nello spazio aereo". "Stavamo monitorando tre droni che avevano oltrepassato il territorio della Federazione Russa durante la notte del giorno della tragedia", ha affermato il leader del Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

