Putin ammette | Colpe russe per lo schianto dell’aereo azero in Kazakhstan
Vladimir Putin punta a chiudere la crisi diplomatica con l’ Azerbaigian, cominciata oltre nove mesi fa con lo schianto di un aereo delle linee aree azere che aveva provocato 38 morti e per il quale Baku aveva puntato il dito contro Mosca. In un incontro a Dushanbe con il suo omologo azero Ilham Aliyev, il capo del Cremlino ha ammesso che, a conclusione dell’inchiesta, è stato possibile appurare che il velivolo è stato colpito da “frammenti” di due razzi contraerei russi esplosi a una distanza di una decina di metri dopo essere stati lanciati per intercettare droni ucraini nel cielo di Grozny, la capitale della repubblica russa di Cecenia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: putin - ammette
Putin ammette: l'aereo azero fu colpito dai detriti di missili russi
Aereo azero precipitato nel 2024, ora Putin ammette la responsabilità della Russia: morirono 38 persone
Kazakistan, Putin ammette a Aliyev responsabilità per il disastro aereo azero
Putin ammette la responsabilità dell’abbattimento dell’aereo azero nel 2024: “Un tragico errore” - X Vai su X
Nuovo blitz in vari aeroporti, ma la Danimarca ammette: «Mancano prove sul ruolo di Mosca». Frederiksen sente Rutte, oggi la Nato discute con l’Ue di difese aeree. Jet di Putin intercettati vicino Alaska e Lettonia. La Federazione: «Se ce li abbattete, sarà la g - facebook.com Vai su Facebook
Aereo precipitato in Kazakistan, Vladimir Putin ammette: «Colpa dei nostri missili, risarciremo le famiglie delle vittime» - Il presidente russo Vladimir Putin, incontrando oggi a Dushanbe il suo omologo azero Ilham Aliyev, ha ammesso che due missili della contraerea russa sono esplosi vicino ad un aereo ... Segnala msn.com
Disastro aereo in Kazakhstan: Putin ammette le responsabilità della Russia - Era il giorno di Natale: il volo dell'Azerbaigian Airlines è stato colpito da frammenti di proiettili della contraerea russa ... Si legge su tg.la7.it