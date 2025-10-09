Vladimir Putin punta a chiudere la crisi diplomatica con l’ Azerbaigian, cominciata oltre nove mesi fa con lo schianto di un aereo delle linee aree azere che aveva provocato 38 morti e per il quale Baku aveva puntato il dito contro Mosca. In un incontro a Dushanbe con il suo omologo azero Ilham Aliyev, il capo del Cremlino ha ammesso che, a conclusione dell’inchiesta, è stato possibile appurare che il velivolo è stato colpito da “frammenti” di due razzi contraerei russi esplosi a una distanza di una decina di metri dopo essere stati lanciati per intercettare droni ucraini nel cielo di Grozny, la capitale della repubblica russa di Cecenia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin ammette: “Colpe russe per lo schianto dell’aereo azero in Kazakhstan”