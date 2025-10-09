Pusher violenti nei boschi della droga della Brianza cinque arresti | Non avevo soldi mi hanno sparato

Lecco – Più di 10mila dosi di droga spacciate in un anno e mezzo, tra coca, eroina e hashish. Il giro di affari, per difetto, è stato di almeno 300mila euro. E per chi non pagava, nessuna pietà. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato cinque spacciatori dei boschi della droga della Brianza. Ne hanno identificati anche altri 4 che, al momento ancora ricercati. Le indagini sono scattate dopo una sera di febbraio 2024 un magrebino è stato gambizzato a colpi di fucile modificato. «Non avevo i soldi e mi hanno sparato», la sua confessione. «Un’escalation di violenza sempre più grave», spiega Ezio Domenico Basso, procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

