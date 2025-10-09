Punto Nascita all' ospedale di Sapri | sospesa la chiusura ricorso accolto

Il Tar Campania sospende il provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Sapri. È stato accolto il ricorso presentato da ben 15 Comuni contro il provvedimento che era stato attuato dalla Regione Campania. Con Decreto Monocratico, il Tar Napoli, sez. I, ha accolto la richiesta dei Comuni del DS. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

