Punto Nascita all' ospedale di Sapri | sospesa la chiusura ricorso accolto
Il Tar Campania sospende il provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Sapri. È stato accolto il ricorso presentato da ben 15 Comuni contro il provvedimento che era stato attuato dalla Regione Campania. Con Decreto Monocratico, il Tar Napoli, sez. I, ha accolto la richiesta dei Comuni del DS. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Tar Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri - Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l'efficacia della delibera con cui la Regione Campania dispo ... Da ansa.it
