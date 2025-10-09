Pulisic non si ferma più | il giocatore del Milan ha ricevuto questo premio

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pulisic eletto EA SPORTS FC Player of the Month di settembre: il talento del Milan continua a brillare Settembre è stato il mese di Christian Pulisic. Il fantasista statunitense del Milan si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento EA SPORTS FC Player of the Month di settembre, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti dell’inizio di stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

