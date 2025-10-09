Pulisic il trascinatore del Milan | premiato come miglior giocatore di Settembre

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic continua a stupire tutti. Il giocatore statunitense del Milan ha vinto il premio come miglior giocatore di settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pulisic il trascinatore del milan premiato come miglior giocatore di settembre

© Pianetamilan.it - Pulisic, il trascinatore del Milan: premiato come miglior giocatore di Settembre

In questa notizia si parla di: pulisic - trascinatore

pulisic trascinatore milan premiatoMilan: Pulisic eletto dalla Lega Serie A MVP del mese di settembre - La Lega Serie A ha premiato Christian Pulisic con il titolo di MVP del mese di settembre, grazie alle 7 partite giocate e i 6 gol realizzati ... Si legge su ilmilanista.it

pulisic trascinatore milan premiatoPulisic non si ferma più: il giocatore del Milan ha ricevuto questo premio - Pulisic eletto EA SPORTS FC Player of the Month di settembre: il talento del Milan continua a brillare Settembre è stato il mese di Christian Pulisic. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Trascinatore Milan Premiato