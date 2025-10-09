Pulisic il trascinatore del Milan | premiato come miglior giocatore di Settembre
Christian Pulisic continua a stupire tutti. Il giocatore statunitense del Milan ha vinto il premio come miglior giocatore di settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pulisic - trascinatore
Settembre parla americano: Christian Pulisic è l’MVP rossonero! 4 gol in 4 partite, giocate decisive e leadership da trascinatore. Il numero 11 ha acceso ritmo e convinzione: leader tecnico e agonistico del Milan. ? #Pulisic #Milan #MVP #SerieA #Cal - X Vai su X
#Pulisic l'uomo in più in questo #Milan Trascinatore... Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook
Milan: Pulisic eletto dalla Lega Serie A MVP del mese di settembre - La Lega Serie A ha premiato Christian Pulisic con il titolo di MVP del mese di settembre, grazie alle 7 partite giocate e i 6 gol realizzati ... Si legge su ilmilanista.it
Pulisic non si ferma più: il giocatore del Milan ha ricevuto questo premio - Pulisic eletto EA SPORTS FC Player of the Month di settembre: il talento del Milan continua a brillare Settembre è stato il mese di Christian Pulisic. Secondo calcionews24.com