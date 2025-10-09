Pugno in faccia alla compagna per gelosia | arrestato ad Anzio
I Carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso di tre distinte operazioni di servizio, hanno arrestato quattro persone per reati vari, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, rapina e maltrattamenti in famiglia. Pugno alla compagna per gelosia. Ad Anzio, i militari della locale Stazione, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un’aggressione nei confronti di una 35enne residente ad Anzio, che ha denunciato di essere stata colpita al volto con un pugno dal proprio compagno, al termine di un litigio per motivi di gelosia, dopo che quest’ultimo si era anche impossessato del suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: pugno - faccia
Venezia, padre difende figlio 14enne fuori da una discoteca: ucciso con un pugno in faccia
Prende un pugno in faccia dopo aver difeso il figlio, muore dopo 2 giorni di agonia
Mestre, difende il figlio durante una rissa e viene colpito da un pugno in faccia: 39enne muore per emorragia
Ballao, pugno in faccia e minacce al padre con un coltello: arrestato - X Vai su X
Alle Regionali nelle Marche la sinistra ha preso un altro pugno in faccia. Consigliamo al campo largo di cambiare formula e iniziare a fare delle proposte serie, invece di limitarsi a sciocchi attacchi alla destra senza combinare nulla. Il commento del direttore Vi - facebook.com Vai su Facebook
Pugno in faccia alla compagna per gelosia: arrestato ad Anzio - La vittima, trasportata presso il pronto soccorso di Anzio, è stata refertata con una prognosi di 3 giorni. Lo riporta ilfaroonline.it
Amore tossico, ferisce la compagna con il taglierino: condannato ma era già in carcere per furti e rapine - PESARO Voleva il controllo sulla compagna, tanto da minacciarla con un taglierino per non farla uscire di casa e strapparle il cellulare per vedere ... Come scrive msn.com