Pugno in faccia alla compagna per gelosia | arrestato ad Anzio

I Carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso di tre distinte operazioni di servizio, hanno arrestato quattro persone per reati vari, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, rapina e maltrattamenti in famiglia. Pugno alla compagna per gelosia. Ad Anzio, i militari della locale Stazione, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un’aggressione nei confronti di una 35enne residente ad Anzio, che ha denunciato di essere stata colpita al volto con un pugno dal proprio compagno, al termine di un litigio per motivi di gelosia, dopo che quest’ultimo si era anche impossessato del suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

