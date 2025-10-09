Puglia elezioni regionali | da oggi in vigore la par condicio Si voterà il 23 e il 24 novembre

Di seguito un comunicato diffuso dal consiglio regionale della Puglia: Con proprio Decreto del 24 settembre 2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.5 Straordinario del 24092025, il presidente della Giunta regionale ha fissato le date per le elezioni regionali il 2324 novembre 2025. Si comunica, pertanto, che dalla data del 9 ottobre 2025, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla L.2800 “cosiddetta Par Condicio”, alla L.31303 e ai Regolamenti che saranno emanati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L'articolo Puglia, elezioni regionali: da oggi in vigore la par condicio Si voterà il 23 e il 24 novembre proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

