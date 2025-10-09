Pubblica amministrazione | età media scende a 48 anni e i concorsi si concludono in 4 mesi Le parole del ministro Zangrillo

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pubblica amministrazione vive una fase di profondo rinnovamento. Le dichiarazioni del ministro Paolo Zangrillo alla conferenza "Città del Futuro" promossa da Ance delineano uno scenario di cambiamento strutturale che interessa sia l'aspetto anagrafico dei dipendenti pubblici sia le modalità di reclutamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pubblica - amministrazione

Pubblica amministrazione del futuro, Zangrillo punta su talenti e semplificazione per rinnovare: “Meno burocrazia, più efficienza”

Giovani e Pubblica Amministrazione. Tra sogni di stabilità, timori di carriera bloccata e stipendi fermi, ecco cosa pensano davvero i nuovi candidati al posto fisso. Le parole di Naddeo (Aran)

Sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione: 12 comportamenti chiave per i dipendenti per non diventare il “punto debole” contro i cyberattacchi. Ecco tutte le novità del vademecum nazionale

Pubblica amministrazione: età media scende a 48 anni e i concorsi si concludono in 4 mesi. Le parole del ministro Zangrillo - Le dichiarazioni del ministro Paolo Zangrillo alla conferenza "Città del Futuro" promossa da Ance delineano uno scenario di cambiame ... Come scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblica Amministrazione Et224 Media