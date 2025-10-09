PSVITA DSVita 0.82 | Nuovo Aggiornamento Migliora Compatibilità e Performance

La scena homebrew della PS Vita è nuovamente in fermento con il rilascio della versione 0.8.2 di DSVita, l’emulatore Nintendo DS per la console di Sony, sviluppato da Grarak. Pubblicata poche ore fa, questa nuova release introduce una serie di correzioni e ottimizzazioni significative che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e compatibile. Cosa c’è di nuovo in DSVita 0.8.2? Ecco i principali miglioramenti elencati nel changelog: Correzione per Kingdom Hearts: Risolto un problema specifico ( copy32 ) che impediva il corretto funzionamento di Kingdom Hearts 3582 Days.. Boost Prestazionale: La riduzione dell’intervallo di protezione JIT da 16KB a 4KB conferisce un lieve aumento delle prestazioni in alcuni titoli. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

