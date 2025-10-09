PSR Campania Cacciano PD Sannio | Domani incontro per soluzioni concrete
Tempo di lettura: 2 minuti “ Il settore agricolo – sottolinea il segretario provinciale – è uno dei pilastri del nostro territorio. Servono risposte rapide e concrete”. “Sto seguendo con grande attenzione la vicenda che coinvolge tanti giovani agricoltori sanniti, beneficiari dei bandi PSR Campania 2014–2022, oggi in forte difficoltà nel completare gli investimenti per i quali hanno creduto e scommesso sul futuro del nostro territorio”, dichiara Giovanni Cacciano, Segretario Provinciale del Pd Sannio. “In troppi casi – prosegue Cacciano – le aziende attendono ancora l’erogazione delle anticipazioni o sono bloccate da complessità burocratiche e controlli che rallentano in maniera insostenibile la chiusura delle pratiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
