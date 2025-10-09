PS6 e Project Amethyst Sony ed AMD pubblicano un video dedicato al futuro di PlayStation con Mark Cerny

Sony ed AMD guardano al futuro con Project Amethyst, la nuova fase di collaborazione tecnologica che punta a ridefinire le basi dell’ecosistema PlayStation. Nello specifico, in un video ufficiale, Mark Cerny, il celebre architetto di sistema di PlayStation, e Jack Huynh, vicepresidente e general manager di AMD, hanno illustrato come l’intelligenza artificiale e il machine learning guideranno l’evoluzione della grafica e del gameplay nei prossimi anni. Pur senza nominare direttamente PS6, il discorso di Cerny lascia pochi dubbi: le tecnologie in sviluppo oggi sono destinate a diventare il cuore della prossima generazione di console. 🔗 Leggi su Game-experience.it

