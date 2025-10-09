PS4 AirPSX | Arriva il Supporto Iniziale per PS4 con il Nuovo Commit di barisyild

Gamesandconsoles.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un appassionato di modding e ti sei sempre interessato alle potenzialità della tua console PlayStation, il nome  AirPSX  potrebbe già suonarti familiare. Nato come un potente payload ispirato ad  AirDroid, AirPSX ha promesso di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la PlayStation 5, offrendo un ambiente desktop basato su web per gestire una vasta gamma di operazioni direttamente dal browser. Tuttavia, in una svolta significativa, lo sviluppatore  barisyild  ha recentemente archiviato lo sviluppo specifico per PS5 e ha ora puntato i riflettori sulla comunità PS4. E la notizia è elettrizzante. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: airpsx - arriva

I live service taglieranno il supporto alla old gen, è la fine di PS4 e Xbox One? - Nonostante siano passati oltre 10 anni dal suo debutto, PS4 è una console viva e vegeta ancor oggi nel 2025. Scrive everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Ps4 Airpsx Arriva Supporto