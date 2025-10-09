PS4 AirPSX | Arriva il Supporto Iniziale per PS4 con il Nuovo Commit di barisyild

Se sei un appassionato di modding e ti sei sempre interessato alle potenzialità della tua console PlayStation, il nome AirPSX potrebbe già suonarti familiare. Nato come un potente payload ispirato ad AirDroid, AirPSX ha promesso di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la PlayStation 5, offrendo un ambiente desktop basato su web per gestire una vasta gamma di operazioni direttamente dal browser. Tuttavia, in una svolta significativa, lo sviluppatore barisyild ha recentemente archiviato lo sviluppo specifico per PS5 e ha ora puntato i riflettori sulla comunità PS4. E la notizia è elettrizzante. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: airpsx - arriva

