Provoca la morte dei bambini a 7 anni Lo studio shock fa scattare l’allarme | Massima attenzione

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel mondo occidentale, Italia compresa. E il loro impatto è in costante aumento: secondo i dati pubblicati dal Journal of the American College of Cardiology (JACC), nel 2022 i decessi globali attribuiti a queste patologie sono stati circa 19,8 milioni, con un incremento netto rispetto ai 12,4 milioni registrati nel 1990. Eppure, circa l’ 80% delle morti per cause cardiovascolari potrebbe essere evitato con una corretta prevenzione. Secondo gli esperti del JACC, tra i principali fattori di rischio spiccano l’ ipertensione arteriosa, il fumo, il diabete, l’età e il sesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

