Provoca la morte dei bambini a 7 anni Lo studio shock fa scattare l’allarme | Massima attenzione
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel mondo occidentale, Italia compresa. E il loro impatto è in costante aumento: secondo i dati pubblicati dal Journal of the American College of Cardiology (JACC), nel 2022 i decessi globali attribuiti a queste patologie sono stati circa 19,8 milioni, con un incremento netto rispetto ai 12,4 milioni registrati nel 1990. Eppure, circa l’ 80% delle morti per cause cardiovascolari potrebbe essere evitato con una corretta prevenzione. Secondo gli esperti del JACC, tra i principali fattori di rischio spiccano l’ ipertensione arteriosa, il fumo, il diabete, l’età e il sesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: provoca - morte
Tragedia a Milano: uomo si lancia dal balcone e provoca la morte di una passante
31enne perseguita l'ex a Grottaglie e la minaccia di morte, poi provoca gli agenti: arrestato
Anticipazioni la forza di una donna: sirin provoca la morte di sarp con flebo manomessa
#9ottobre 1963: la frana del Monte Toc, sulla diga del #Vajont, provoca la morte di 2mila persone. Il fango inghiottisce anche la Caserma #Carabinieri di Longarone (BL) con il Mar. Magg. G. Papa, il Vice Brig. C. Miglietta e il Car. G. Mayer, insieme ai loro famil - X Vai su X
Un cedimento del solaio provoca la morte di un uomo impegnato nella realizzazione di una vasca per acque piovane. Indagini in corso da parte di carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
“Provoca la morte dei bambini a 7 anni”. Lo studio shock fa scattare l’allarme: “Massima attenzione” - Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel mondo occidentale, Italia compresa. Come scrive thesocialpost.it
Andrea, bimbo di 7 anni annegato all'acquapark: si valuta la procedura per accertare la morte cerebrale - Si valuta dalle 19 la procedura per l'accertamento della morte cerebrale di Andrea, il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acquapark a Gallipoli. Si legge su leggo.it