Provincia casertana tra le più care d' Italia per assicurare l' auto

Brutte notizie per gli automobilisti casertani: secondo le rilevazioni di Segugio.it aggiornate a settembre 2025, il prezzo medio per l’assicurazione RC Auto nella provincia di Caserta si attesta a 739,13 euro, con un incremento annuo del +5,05% rispetto al 2024.Un dato che colloca Caserta tra le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

