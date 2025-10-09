Prosegue la settimana della sicurezza domani la simulazione di un terremoto

Si svolgerà domani una grande simulazione di un terremoto di magnitudo 6,3, che rappresenta uno dei momenti chiave della settimana della sicurezza. L'attività sarà dedicata alla mobilitazione della colonna mobile del comune di Messina e all’allestimento dell’area di Ammassamento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

