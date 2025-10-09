Pronti partenza flop | solo 1,5% di share per Massimo Giannini all' esordio sul Nove

Prendete Roberto Saviano, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e ospitateli tutti insieme nella puntata di debutto della tanto sbandierata e pompata "Circo Massimo", in onda sul Nove nella prima serata del mercoledì. Risultato? Telespettatori in fuga totale dal canale di Discovery. Nonostante fosse stato pubblicizzato in tutti i modi e a qualsiasi ora del giorni, la trasmissione televisiva condotta da Massimo Giannini non va oltre l' 1,5% di share, pari a una media di solo 249mila spettatori. Non che ci si potesse aspettare un boom da straordinario dall'editorialista di Repubblica che, già nel 2016, pose fine alla pluridecennale esperienza di "Ballarò" dopo avere fatto crollare gli ascolti di Rai3 a seguito del passaggio di consegne con Giovanni Floris; ma la situazione è, se possibile, ancora più grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

