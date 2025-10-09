Pronostico Svezia-Svizzera | non finisce come le ultime quattro volte

Svezia-Svizzera è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Con due vittorie in altrettante partite, sette gol fatti e zero subiti, la Svizzera guida il raggruppamento B delle prossime qualificazioni al Mondiale e ha grosse possibilità di arrivare, senza passare dai playoff, alla prossima manifestazione. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perché la Svezia – che sarebbe sulla carta la squadra che potrebbe tenere testa agli elvetici – ha perso clamorosamente in Kosovo e quindi ha pochissime possibilità di riprendersi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

