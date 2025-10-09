Pronostico Svezia-Svizzera | non finisce come le ultime quattro volte

Ilveggente.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svezia-Svizzera è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Con due vittorie in altrettante partite, sette gol fatti e zero subiti, la Svizzera guida il raggruppamento B delle prossime qualificazioni al Mondiale e ha grosse possibilità di arrivare, senza passare dai playoff, alla prossima manifestazione. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perché la Svezia – che sarebbe sulla carta la squadra che potrebbe tenere testa agli elvetici – ha perso clamorosamente in Kosovo e quindi ha pochissime possibilità di riprendersi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico svezia svizzera non finisce come le ultime quattro volte

© Ilveggente.it - Pronostico Svezia-Svizzera: non finisce come le ultime quattro volte

In questa notizia si parla di: pronostico - svezia

Pronostico Slovenia-Svezia: non è mai finita così

Pronostico Kosovo-Svezia: ultimi due precedenti senza storia

Pronostico Italia U21-Svezia U21: Baldini a punteggio pieno

pronostico svezia svizzera finiscePronostico Svezia-Svizzera: le scommesse sulle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse calcio sulle qualificazioni ai mondiali. Segnala betitaliaweb.it

pronostico svezia svizzera finisceSvezia-Svizzera pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Svizzera: le quote per l’Over 2,5 infatti, sono leggermente più elevate rispetto a quelle dell’Under, sintomo che ci si aspetta un ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Svezia Svizzera Finisce