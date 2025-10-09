Pronostico Islanda-Ucraina | si decide tutto al ritorno

Islanda-Ucraina è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico In un girone a quattro squadre nel quale la Francia si prenderà la qualificazione diretta al Mondiale, Islanda e Ucraina si giocheranno il secondo posto, quello che vale l’accesso ai playoff. (Lapresse) – Ilveggente.it Si deciderà al ritorno, almeno questa è la sensazione che viene fuori andando ad analizzare numeri e dati di queste due formazioni che arrivano al match. Perché se i padroni di casa sono riusciti comunque a battere l’Azerbaigian – e quindi ne hanno tre in classifica – gli ospiti, che sulla carta hanno qualità tecniche migliori, hanno pareggiato contro la stessa squadra in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

