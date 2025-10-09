Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia | i precedenti ci dicono il finale

Ilveggente.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irlanda del Nord-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Nel girone nel quale la Germania dopo due partite ha fatto solo tre punti, la Slovacchia è prima in classifica, con due vittorie, tre gol fatti e zero subiti. Ed è questo il punto di forza della formazione ospite, che contro l’Irlanda del Nord ha enormi possibilità di continuare la propria corsa al Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Quattro gol fatti e quattro gol subiti per i padroni di casa, che hanno vinto contro Lussemburgo prendendo anche un gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico irlanda del nord slovacchia i precedenti ci dicono il finale

© Ilveggente.it - Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: i precedenti ci dicono il finale

In questa notizia si parla di: pronostico - irlanda

Pronostico Lussemburgo-Irlanda del Nord: da prendere al volo la quota GOL

Pronostico Irlanda-Ungheria: subito un delicatissimo scontro diretto

Pronostico Germania-Irlanda del Nord: choc alle spalle con una vittoria

pronostico irlanda nord slovacchiaPronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: i precedenti ci dicono il finale - Slovacchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Segnala ilveggente.it

pronostico irlanda nord slovacchiaPronostico Irlanda del Nord-Slovacchia 10 Ottobre: Calzona senza Lobotka - Slovacchia si sfidano venerdì 10 ottobre 2025 alle 20:45 a Belfast per le qualificazioni ai Mondiali 2026: analisi dettagliata, pronostico, quote e scommesse di una gara cruciale nel ... Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Irlanda Nord Slovacchia