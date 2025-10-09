Irlanda del Nord-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Nel girone nel quale la Germania dopo due partite ha fatto solo tre punti, la Slovacchia è prima in classifica, con due vittorie, tre gol fatti e zero subiti. Ed è questo il punto di forza della formazione ospite, che contro l’Irlanda del Nord ha enormi possibilità di continuare la propria corsa al Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Quattro gol fatti e quattro gol subiti per i padroni di casa, che hanno vinto contro Lussemburgo prendendo anche un gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: i precedenti ci dicono il finale