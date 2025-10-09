Pronostico Giappone-Paraguay | il filotto è fatto

Ilveggente.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giappone-Paraguay è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 12:20: pronostico, formazioni e dove vederla Il Giappone, per il Paraguay, è un vero e proprio tabù. Soprattutto per quanto riguarda gli ultimi quattro incontri. Parliamo di una nazionale, quella giapponese, che ha vinto sempre subendo solamente tre gol. (Lapresse) – Ilveggente.it Non è che ci siano stati sempre tutte queste emozioni quando le due nazionali in questione si sono affrontate. In molte occasioni il match è finito zero a zero – anche in alcune amichevoli – e quindi lo spettacolo di certo non è assicurato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico giappone paraguay il filotto 232 fatto

© Ilveggente.it - Pronostico Giappone-Paraguay: il filotto è fatto

In questa notizia si parla di: pronostico - giappone

Pronostico USA-Giappone: sono abbonati ai clean sheet

pronostico giappone paraguay filottoPronostico Giappone-Paraguay: il filotto è fatto - Parliamo di una nazionale, quella giapponese, che ha vinto sempre subendo solamente tre gol. Si legge su ilveggente.it

Paraguay, Martino| 'Occhio al Giappone' - Il ct del Paraguay, Martino, elogia il Giappone, nemico di domani negli ottavi di finale: "Hanno grande abilità nei calci piazzati, un ottimo sistema difensivo e la capacità di gestire il pallone, le ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Giappone Paraguay Filotto