Pronostico Germania-Lussemburgo | vietato accontentarsi

Germania-Lussemburgo è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Incredibile ma vero: la Germania non è a punteggio pieno dopo le prime due giornate di qualificazioni. Colpa della sorprendente sconfitta rimediata all'esordio con la Slovacchia, che lo scorso 4 settembre, a Bratislava, sorprese i tedeschi centrando uno storico successo (2-0). A distanza di qualche giorno la Mannschaft si è poi prontamente riscattata battendo 3-1 l'Irlanda del Nord ma, per via di quel k.o., la strada che conduce al Mondiale nordamericano si è un po' complicata, sebbene il primo posto nel gruppo A resti ancora alla portata.

