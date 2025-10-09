Pronostico Francia-Azerbaigian | finisce in goleada al Parco dei Principi
Francia-Azerbaigian è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La Francia, una delle grandi favorite per la vittoria del prossimo campionato del mondo, è pronta a scendere in campo per affrontare la terza gara delle qualificazioni alla rassegna iridata. Les Bleus di Didier Deschamps, sorteggiati in un girone da 4 squadre grazie al fatto di essere arrivati in fondo nell’ultima Nations League, fino a questo momrnto hanno disputato solo due partite. Vittoria per 2-0 in Ucraina contro la concorrente più temibile per il primo posto nel gruppo, e successo per 2-1 contro l’Islanda, che lo scorso settembre costrinse comunque i transalpini ad una non facile rimonta (Barcola e Mbappé ribaltarono gli scandinavi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
