Pronostico Francia-Azerbaigian | finisce in goleada al Parco dei Principi

Ilveggente.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francia-Azerbaigian è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La Francia, una delle grandi favorite per la vittoria del prossimo campionato del mondo, è pronta a scendere in campo per affrontare la terza gara delle qualificazioni alla rassegna iridata. Les Bleus di Didier Deschamps, sorteggiati in un girone da 4 squadre grazie al fatto di essere arrivati in fondo nell’ultima Nations League, fino a questo momrnto hanno disputato solo due partite. Vittoria per 2-0 in Ucraina contro la concorrente più temibile per il primo posto nel gruppo, e successo per 2-1 contro l’Islanda, che lo scorso settembre costrinse comunque i transalpini ad una non facile rimonta (Barcola e Mbappé ribaltarono gli scandinavi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico francia azerbaigian finisce in goleada al parco dei principi

© Ilveggente.it - Pronostico Francia-Azerbaigian: finisce in goleada al Parco dei Principi

In questa notizia si parla di: pronostico - francia

Pronostico Francia-Germania: la classica d’Europa ha già una squadra padrona

Pronostico Francia-Germania femminile: la classica d’Europa ha già una squadra padrona

Pronostico Ucraina-Francia: strada in discesa per il Mondiale

pronostico francia azerbaigian finisceFrancia-Azerbaigian, Mbappé guida la carica per la differenza gol: il pronostico - Azerbaigian quote e analisi sfida qualificazioni Mondiali 2026 in programma venerdì 10 ottobre alle ore 20. Riporta gazzetta.it

pronostico francia azerbaigian finiscePronostico Francia-Azerbaigian 10 Ottobre: goleada in arrivo a Parigi - Venerdì 10 ottobre 2025, Francia e Azerbaigian si sfidano al Parco dei Principi per le qualificazioni europee ai Mondiali: tutte le informazioni su pronostico, scommesse, quote e analisi di questa app ... Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Francia Azerbaigian Finisce