Pronostico e quote Bayern Monaco – Zalgiris Eurolega 10-10-2025

Uno Zalgiris in gran forma, sei vittorie su sei tra campionato ed Eurolega in stagione, fa visita a un Bayern Monaco che invece ha vinto tre volte su quattro, con l’unica sconfitta subita in trasferta contro il Panathinaikos ma giocando comunque una buonissima gara. Nonostante i numerosi infortuni e l’assenza di diversi giocatori chiave, i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Bayern Monaco – Zalgiris, Eurolega 10-10-2025

In questa notizia si parla di: pronostico - quote

