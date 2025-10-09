Corea del Sud-Brasile è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 13:00: pronostico, formazioni e dove vederla Centrata la qualificazione al prossimo Mondiale, adesso per il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è tempo di iniziare a preparare la sua squadra alla massima manifestazione per nazionali che esista. E lo fa con delle amichevoli, la prima con la Corea del Sud. (Lapresse) – Ilveggente.it Nella storia sono sei gli incontri tra queste due squadre, e solamente una volta, nel 1999, ha vinto clamorosamente la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corea del Sud-Brasile: è successo per quattro volte