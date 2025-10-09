Pronostico Bergs-Djokovic | la vittoria dopo lo spavento

Bergs-Djokovic è valida per i quarti di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Djokovic cercherà di mettersi alle spalle il malore che ha accusato per l’umidità a Shanghai. Un problema, sottolineato anche da Rune. Ma poi il serbo è riuscito nell’intento di approdare ai quarti di finale e, per la prima volta, affronterà Bergs. (Lapresse) – Ilveggente.it Il 26enne belga fino ad oggi ha disputato un grande torneo: ha sconfitto Korda, Ruud – ritiro -, Cerundolo e Diallo. Un cammino netto, importante. Ma la sensazione è che tutto si possa fermare nella mattinata di giovedì. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

