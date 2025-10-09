Pronostico Belgio-Macedonia del Nord | vittoria e avvicendamento in testa
Belgio-Macedonia del Nord è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. A distanza di quattro mesi dalla gara d’andata, lo scorso giugno terminata a sorpresa 1-1 a Skopje, il Belgio di Rudi Garcia ritrova la Macedonia del Nord. L’obiettivo dei Diavoli Rossi è vincere per volare da soli in vetta al gruppo J e sorpassare proprio la selezione balcanica, che al momento, contro ogni pronostico, guarda tutti dall’alto verso il basso. Macedonia a quota 11 punti, Belgio e Galles seguono ad una sola incollatura, anche se De Bruyne e compagni hanno disputato una gara in meno rispetto alle altre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
