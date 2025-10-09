Programmi TV giovedì 9 ottobre 2025 | fiction e film della sera
“La ricetta della felicità” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 9 ottobre 2025. Giovedì 9 ottobre 2025 si apre con una prima serata televisiva ricca di emozioni, intrattenimento e grandi titoli. Le reti generaliste e Sky offrono un palinsesto variegato che spazia dalle fiction italiane e turche ai film d’azione e sentimentali, passando per talk show d’attualità e reality culinari. Tra supereroi, drammi familiari, talent musicali e viaggi gastronomici, ogni spettatore troverà il programma perfetto per la propria serata. Ecco la guida completa, suddivisa per genere, con trame e orari per orientarsi tra i contenuti in onda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
