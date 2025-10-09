Programma GOL | ultimati gli ultimi dettagli obiettivo è non lasciare fuori nessun beneficiario

Dopo l'ultimo incontro della scorsa settimana con le rappresentanze delle Agenzie formative, è stata diramata oggi la circolare che fornisce ulteriori tempi e dettagli per l’avvio delle attività formative nell'ambito del programma GOL. Nello specifico, sono state condivise con le agenzie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: programma - ultimati

PINQuA, ultimati i primi sei cantieri finanziati dal PNRR Sono pronti i primi sei interventi di PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, finanziato dal PNRR: Legnano - Edificio via Galvani 3, recupero di un vecchio edificio e cr - facebook.com Vai su Facebook

Programma GOL: ultimati gli ultimi dettagli, obiettivo è "non lasciare fuori nessun beneficiario" - La nota: "Un ringraziamento particolare al direttore generale della Regione Campania e alla dirigenza tutta, che con passione sta garantendo una gestione attenta e partecipata con tutti gli attori in ... Da msn.com

Conte, al gol partita negli ultimi secondi ho detto 'finalmente' - Lo rivela dai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo contro il Cagliari. Scrive ansa.it