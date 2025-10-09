Programma di sviluppo rurale e criticità sulla chiusura del programma | Mastella scrive al presidente De Luca

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto la seguente missiva al presidente regionale Vincenzo De Luca circa la chiusura del programma Psr (Programma di Sviluppo Rurale: “Gentile presidente,come sa, l’agricoltura è un asset prioritario dell’economia regionale e in particolare delle aree interne. In queste ore, rappresentanti e sigle autorevoli del mondo dell’agricoltura mi hanno segnalato criticità importanti circa la chiusura del programma Psr Campania ’14-’20. Attraverso il  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) il Psr  ha attivato investimenti complessivi per circa 3 miliardi di euro e ha rappresentato una leva di sostegno importante per il settore primario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

