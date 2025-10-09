Programma di sviluppo rurale e criticità sulla chiusura del programma | Mastella scrive al presidente De Luca
Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto la seguente missiva al presidente regionale Vincenzo De Luca circa la chiusura del programma Psr (Programma di Sviluppo Rurale: “Gentile presidente,come sa, l’agricoltura è un asset prioritario dell’economia regionale e in particolare delle aree interne. In queste ore, rappresentanti e sigle autorevoli del mondo dell’agricoltura mi hanno segnalato criticità importanti circa la chiusura del programma Psr Campania ’14-’20. Attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) il Psr ha attivato investimenti complessivi per circa 3 miliardi di euro e ha rappresentato una leva di sostegno importante per il settore primario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: programma - sviluppo
Cina: Xiamen, al via programma BRICS di formazione su sviluppo verde, digitalizzazione
Toyota punta sul futuro: cinque giovani piloti in finale per il programma di sviluppo
Il mancato sviluppo aerodinamico della Ferrari nel suo programma generale, deriva anche dall’impossibilità di correggere dei problemi di base della SF-25. Una situazione ha contribuito a creare tensioni in fabbrica Vuoi scoprire di più? Leggi l’articolo c - facebook.com Vai su Facebook
Vediamo come sta andando il famoso 'Piano Italia' di Stellantis tanto lodato dal Ministro Urso. Mirafiori: prorogata la cassa integrazione fino al 2026 Cassino: nuovi fermi Pomigliano: sospesa la produzione della Dodge Hornet 2026 e bloccato il programma svi - X Vai su X
Programma sviluppo rurale (Psr) 2014/2020: proroga scadenza presentazione domande Misura 7 - L’Assessorato regionale dell’Agricoltura comunica una ulteriore rettifica dei termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sui fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020 ... Riporta regione.sardegna.it
Approvato il Programma di Sviluppo Rurale: alla Campania fondi per 1,8 miliardi di euro - 2020 si è conclusa positivamente la fase di programmazione della Regione Campania. Come scrive regione.campania.it