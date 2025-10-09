Progetto Industriamoci | 1.500 è il numero totale degli studenti coinvolti con il negli ultimi 3 anni scolastici

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 ottobre 2025 –  Giovanni Tiezzi: “La collaborazione tra il Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud e la Rete scuole della Valdichiana aretina è strategica per il futuro delle imprese, del territorio e della sua comunità” 1.500 è il numero totale degli studenti coinvolti con il progettoIndustriamoci” negli ultimi 3 anni scolastici. Questo il bilancio positivo della collaborazione di Confindustria Toscana Sud con la Rete di scuole della Valdichiana aretina, per realizzare iniziative di orientamento dirette ad alunni degli istituti secondari di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetto industriamoci 1500 232 il numero totale degli studenti coinvolti con il negli ultimi 3 anni scolastici

© Lanazione.it - Progetto “Industriamoci”: 1.500 è il numero totale degli studenti coinvolti con il negli ultimi 3 anni scolastici

In questa notizia si parla di: progetto - industriamoci

progetto industriamoci 1500 232Progetto “Industriamoci”: 1.500 &#232; il numero totale degli studenti coinvolti con il negli ultimi 3 anni scolastici - Giovanni Tiezzi: “La collaborazione tra il Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud e la Rete scuole della Valdichiana aretina è strategica” ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Industriamoci 1500 232