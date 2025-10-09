Arezzo, 9 ottobre 2025 – Giovanni Tiezzi: “La collaborazione tra il Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud e la Rete scuole della Valdichiana aretina è strategica per il futuro delle imprese, del territorio e della sua comunità” 1.500 è il numero totale degli studenti coinvolti con il progetto “Industriamoci” negli ultimi 3 anni scolastici. Questo il bilancio positivo della collaborazione di Confindustria Toscana Sud con la Rete di scuole della Valdichiana aretina, per realizzare iniziative di orientamento dirette ad alunni degli istituti secondari di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto “Industriamoci”: 1.500 è il numero totale degli studenti coinvolti con il negli ultimi 3 anni scolastici