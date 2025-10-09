Progetto di ricerca sui teatri antichi da Roma 2,3 milioni all' Università di Palermo

Come risuonava la voce nei teatri antichi? In che modo lo spazio architettonico influenzava le performance vocali di attori e cantanti? La scelta del luogo in cui costruire un teatro era guidata dalle sue specifiche qualità sonore? Sono queste alcune delle domande a cui cercherà di rispondere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

