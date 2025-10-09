Progettazione teatro e cinema per la scuola | nuovo master eCampus per docenti a01 a17 a54 a18 a19 e professionisti del settore artistico

L’università eCampus arricchisce la propria offerta formativa con un Master di I livello in “Progettazione teatro e cinema per la scuola”. Questo nuovo percorso intende formare personale qualificato capace di progettare, gestire, e realizzare esperienze didattiche di cinema e di teatro per la scuola, sfruttando le opportunità offerte da fondi e bandi per la realizzazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: progettazione - teatro

Giampietro (Pd): "Frana la progettazione e torna il buio sul futuro del teatro d'Annunzio. Il sindaco chiarisca"

Casa Bondi avvia laboratori gratuiti: dalla difesa personale al teatro d’improvvisazione, fino alla progettazione e realizzazione di arredi - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, “Teatro e cinema, che classe”: il progetto per arricchire la formazione scolastica - «Un investimento dell’Amministrazione che ha un impatto diretto sulla formazione e sui cittadini, di oggi quanto di domani – commenta Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del ... Come scrive ilmattino.it

Si è concluso Costruire il cinema, progetto per la scuola dell’infanzia - Sette Istituti scolastici del Valdarno, tra le province di Arezzo e Firenze, sono stati coinvolti nel progetto “Costruire il Cinema”, vincitore dell’edizione 2023 del Piano Nazionale Cinema e Immagini ... Segnala lanazione.it