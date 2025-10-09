Professioni eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi

Roma, 9 ott. - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025-2030, in un momento cruciale per il ruolo della geologia nelle politiche nazionali. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale, da anni attivo nei settori della progettazione geologica e della tutela ambientale. Insieme a lui, un Consiglio "di continuità" - così definito dagli stessi eletti - che ha designato quale vicepresidente Filippo Cappotto, siciliano, segretario Mario Nonne, sardo, e tesoriere Tatiana Bartolomei, veneta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

