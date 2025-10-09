Professioni | Eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030
Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025-2030, in un momento cruciale per il ruolo della geologia nelle politiche nazionali. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale, da anni attivo nei settori della progettazione geologica e della tutela ambientale. Insieme a lui, un Consiglio «di continuità» - così definito dagli stessi eletti - che ha designato quale vicepresidente Filippo Cappotto, siciliano, segretario Mario Nonne, sardo, e tesoriere Tatiana Bartolomei, veneta. La squadra è chiamata a portare avanti un mandato all’insegna della visione e dell’impegno quotidiano per la valorizzazione della professione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: professioni - eletto
Ars, via ai lavori a Sala d’Ercole: Maravigna eletto alla Corte dei Conti http://dlvr.it/TNX5hF - X Vai su X
Denarier, da 30 dirigente del Sindacato Autonomo di Polizia, è stato eletto all’unanimità, nel recente congresso dell’organismo tenutosi a Bucarest. Il CESP rappresenta gli interessi professionali di circa 300mila agenti di polizia. #aostasera #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Professioni: Eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030 - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025- Scrive msn.com
Reggio Calabria, eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati - Il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria Rosarno ha ufficialmente rinnovato, lo scorso 20 settembre 2025, il completamento del processo elett ... Riporta strettoweb.com