Produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti | in arresto un uomo

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

