Produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti | in arresto un uomo
I Militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: produzione - traffico
Produzione, traffico e detenzione di droga: arrestato in flagranza
RIMPATRIATO PLURIPREGIUDICATO RESPONSABILE DEI REATI DI RAPINA, FURTO, PRODUZIONE E TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI GARLASCO – Un’operazione congiunta tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale lo scorso 29 sett - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato a Spinazzola un 34enne per traffico di droga. Trovati cocaina, hashish, marijuana e oltre mille euro in contanti. - X Vai su X
Sequestrati 300 kg di droga: colpo della Guardia di Finanza - I militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato del reato di produzione, ... Lo riporta orticalab.it
Piantagione di marijuana. Il blitz dei carabinieri in pieno centro storico - Denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 59enne che aveva destinato alla coltivazione la parte esterna dell’appartamento. msn.com scrive