Produzione traffico e detenzione di droga | arrestato in flagranza

Tempo di lettura: < 1 minuto Militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacenti. In particolare, una pattuglia della Guardia di Finanza, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, transitando in Santa Lucia di Serino (AV), ha notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, uscendo dalla propria abitazione trasportava al seguito una valigia di iuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Produzione, traffico e detenzione di droga: arrestato in flagranza

