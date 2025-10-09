Produrre in Italia costa più che far arrivare dalla Cina | azienda chimica licenzia nel Milanese
Più di 110 lavoratori saranno licenziati da Altuglas tra Porto Marghera (Venezia) e Rho (Milano). Lo scrivono alcuni quotidiani veneti. L'azienda, di proprietà del gruppo statunitense Trinseo, è specializzata in componenti per il plexiglass.Alti costi di energia e produzioneNel dettaglio, lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: produrre - italia
Siropack Italia, risposta a Trump: "Veniamo a produrre negli Usa"
Stellantis, i posti di lavoro a rischio e le auto da produrre in Italia: l'ad Filosa incontra i sindacati
Stellantis, produzione in calo del 31,5% in Italia nei primi nove mesi del 2025. Secondo i dati Fim-Cisl, il gruppo ha realizzato 265.490 veicoli, con flessioni diffuse in tutti gli stabilimenti: -36,3% per le auto, -23,9% per i veicoli commerciali. Pomigliano, che vale - facebook.com Vai su Facebook
Crescere un figlio in Italia? Costa di media 156mila euro, con rincaro del 12% dal 2022 - In base all’attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa tra i 107. Lo riporta adnkronos.com