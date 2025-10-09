Produrre in Italia costa più che far arrivare dalla Cina | azienda chimica licenzia nel Milanese

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 110 lavoratori saranno licenziati da Altuglas tra Porto Marghera (Venezia) e Rho (Milano). Lo scrivono alcuni quotidiani veneti. L'azienda, di proprietà del gruppo statunitense Trinseo, è specializzata in componenti per il plexiglass.Alti costi di energia e produzioneNel dettaglio, lo.

