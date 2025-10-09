C’è stato un errore di manovra che ha cercato di correggere fino a pochi metri dallo schianto a terra. E’ quanto merso dalla perizia depositata presso la Procura della Repubblica di Fermo relativa alla morte di Felix Baumgartner, 56enne base jumper austriaco, re delle sfide estreme, precipitato il 17 luglio scorso mentre sorvolava in parapendio a motore la zona di Porto Sant’Elpidio, dove si trovava in vacanza con la moglie. Il consulente tecnico nominato dal procuratore capo Raffaele Iannella, ha escluso la responsabilità di terze persone ed eventuali guasti al velivolo, che però è risultato essere stato allestito con una piccola vela aggiuntiva per permettere a Baumgartner di effettuare manovre particolari duranti durante i voli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Procura verso l’archiviazione:: "Errore umano"