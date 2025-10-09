Procura chiede l’archiviazione per 19 indagati sui Covid-hospital modulari
NAPOLI – La Procura di Napoli ha chiesto l’archiviazione delle ipotesi di reato nei confronti di 19 indagati coinvolti nella realizzazione degli ospedali modulari durante la prima fase dell’emergenza Covid-19. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Luigi Landolfi al termine degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: procura - chiede
Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto
Disastro colposo e omicidio colposo. Alluvione, la procura chiede il rinvio a giudizio per undici
Violenze al Sant'Anna dopo la rivolta, la Procura chiede una nuova archiviazione
Omicidio Bartoli: Procura chiede l'ergastolo per Behari - X Vai su X
Montesano Sulla Marcellana: Caso Dora Lagreca, la Procura chiede ancora l’archiviazione - facebook.com Vai su Facebook