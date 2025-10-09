Procura chiede l’archiviazione per 19 indagati sui Covid-hospital modulari

Avellinotoday.it | 9 ott 2025

NAPOLI – La Procura di Napoli ha chiesto l’archiviazione delle ipotesi di reato nei confronti di 19 indagati coinvolti nella realizzazione degli ospedali modulari durante la prima fase dell’emergenza Covid-19. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Luigi Landolfi al termine degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

