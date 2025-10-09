Processo Stefani lo psichiatra | Dopo l’omicidio Gualandi scoppiava a piangere era depresso e pensava al suicidio
Bologna, 9 ottobre 2025 - Ripreso questa mattina il processo di primo grado a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Parla lo psichiatra Vittorio Laviola, come consulente della difesa, in questa nuova udienza del procedimento per l’ omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. Il processo è ormai alle battute finali. Per la morte della ragazza è sotto accusa Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
