Processo a disabili dopo protesta in Regione Emiliano | La loro presenza non rallentò attività dell' ente
"La Regione non si è mai lamentata della manifestazione, l'immobile è pubblico. La loro presenza non ha assolutamente rallentato le attività della Regione. Non ero irritato per aver subito un oltraggio, eravamo in difficoltà perché gestire la presenza di qualunque persona dentro gli uffici. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Protesta dei disabili alla Regione, Emiliano: «Chi manifestò occupando il palazzo non subì violenze» - Così il presidente della Regione Puglia nella testimonianza resa in Tribunale nel processo che vede imputati sette disabili accusati di interruzione di pubblico servizio e invasione di edifici nella v ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
