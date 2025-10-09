Problem Solving 2026 | bando per l’affidamento delle attività domande entro il 16 ottobre
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per l’affidamento delle attività relative ai Campionati Nazionali di Problem Solving per l’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: problem - solving
Le competenze di lettura, problem solving e matematica degli adulti: secondo OCSE Italia con risultati tra i più bassi dei 31 paesi coinvolti
La nostra scuola è SEDE UFFICIALE del Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici! Sabato, 29 novembre vi aspettiamo per una giornata all'insegna della logica, del pensiero creativo, del problem solving, del divertimento. Chi può partecipare? Studenti, g - facebook.com Vai su Facebook
CAMPIONATI NAZIONALI DI PROBLEM SOLVING – Informatica e pensiero computazionale. Anno scolastico 2024-2025 https://usr.sicilia.it/?p=27528 - X Vai su X
Aperto il bando per l’apicoltura 2026 in Umbria - La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi per il settore apistico per l’anno 2026. Da rinnovabili.it