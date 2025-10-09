Probabili formazioni Estonia Italia le possibili scelte di Gattuso | cosa filtra sull’impiego dei bianconeri I dettagli

Probabili formazioni Estonia Italia, le possibili scelte di Gattuso: tutti gli aggiornamenti sull’utilizzo dei bianconeri. L’ Italia si prepara per un’altra, fondamentale tappa del suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Sabato 11 ottobre, alle ore 20:45, gli Azzurri affronteranno l’Estonia a Tallinn, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Tra le possibili novità, spicca la candidatura di un giocatore della Juventus: Andrea Cambiaso. Dopo l’ottimo avvio di stagione con la maglia bianconera, l’esterno si sta ritagliando uno spazio sempre più importante anche in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

