Probabili formazioni Estonia Italia le possibili scelte di Gattuso | cosa filtra sull’impiego dei bianconeri I dettagli

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabili formazioni Estonia Italia, le possibili scelte di Gattuso: tutti gli aggiornamenti sull’utilizzo dei bianconeri. L’ Italia si prepara per un’altra, fondamentale tappa del suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Sabato 11 ottobre, alle ore 20:45, gli Azzurri affronteranno l’Estonia a Tallinn, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Tra le possibili novità, spicca la candidatura di un giocatore della Juventus: Andrea Cambiaso. Dopo l’ottimo avvio di stagione con la maglia bianconera, l’esterno si sta ritagliando uno spazio sempre più importante anche in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

probabili formazioni estonia italia le possibili scelte di gattuso cosa filtra sull8217impiego dei bianconeri i dettagli

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Estonia Italia, le possibili scelte di Gattuso: cosa filtra sull’impiego dei bianconeri. I dettagli

In questa notizia si parla di: probabili - formazioni

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

probabili formazioni estonia italiaProbabili formazioni Estonia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, Kean, Raspadori, Cambiaghi, Orsolini e Cambiaso - L'Italia di Rino Gattuso torna in campo in Estonia per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali: chi scenderà in campo a Tallinn. Segnala goal.com

probabili formazioni estonia italiaEstonia-Italia, le probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso. VIDEO - Ultima giornata intera a Coverciano, per gli Azzurri, che domani partono per Tallinn, dove sabato sera affrontano l’Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì c’è Israele). Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Estonia Italia