Probabili formazioni Estonia Italia Gattuso pensa a tre interisti nell’11 iniziale | ecco di chi si tratta

Inter News 24 Probabili formazioni Estonia Italia, Gattuso pensa a tre interisti nell’11 iniziale: scopriamo i nomi dei nerazzurri sondati dal ct degli Azzurri. L’Italia si prepara ad affrontare l’Estonia sabato 11 ottobre, per la quinta partita del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il tecnico Gennaro Gattuso è chiamato a fare delle scelte importanti per ottenere una vittoria fondamentale in vista della qualificazione. Kean e Retegui in attacco, ballottaggi sugli esterni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset, Gattuso starebbe pensando a una formazione offensiva con Moise Kean e Mateo Retegui in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

