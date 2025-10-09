Pro-Pal Scurria | Segre ha accolto la mia richiesta convocherà la Commissione contro l’antisemitismo
Senatore Marco Scurria, dopo le manifestazioni delle ultime settimane e le dichiarazioni di importanti esponenti del cosiddetto mondo pro-Pal il gruppo di Fratelli d’Italia in Senato ha chiesto la convocazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice Liliana Segre. «Le manifestazioni pro-Palestina sono manifestazioni di solidarietà legittima a una causa che riguarda migliaia di persone. Tuttavia, non si può fare finta che in alcune di esse non siano emersi, purtroppo, slogan e comportamenti che oltrepassano il confine dell’espressione politica per sfociare in un odio viscerale nei confronti della comunità ebraica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: scurria - segre
MO: FDI, 'DA ALBANESE GESTO VERGOGNOSO, SOLIDARIETA' A SEGRE' = Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso, il video conferma tutto. Quando il giornalista Francesco - X Vai su X
Manifestazione Pro Pal a Lucca, gli attivisti irrompono sui binari e bloccano il transito dei treni - Lucca, 22 settembre 2025 – La manifestazione Pro Pal a Lucca blocca la circolazione dei treni in stazione. Secondo lanazione.it