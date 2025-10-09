Senatore Marco Scurria, dopo le manifestazioni delle ultime settimane e le dichiarazioni di importanti esponenti del cosiddetto mondo pro-Pal il gruppo di Fratelli d’Italia in Senato ha chiesto la convocazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice Liliana Segre. «Le manifestazioni pro-Palestina sono manifestazioni di solidarietà legittima a una causa che riguarda migliaia di persone. Tuttavia, non si può fare finta che in alcune di esse non siano emersi, purtroppo, slogan e comportamenti che oltrepassano il confine dell’espressione politica per sfociare in un odio viscerale nei confronti della comunità ebraica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pro-Pal, Scurria: “Segre ha accolto la mia richiesta, convocherà la Commissione contro l’antisemitismo”