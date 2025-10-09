Pro-Pal Scurria Fdi | Segre convocherà Commissione contro l’odio

Imolaoggi.it | 9 ott 2025

''la senatrice Liliana Segre ha accettato la mia richiesta di convocare la Commissione per il contrasto dei fenomeni di antisemitismo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Pro-Pal, Scurria: “Segre ha accolto la mia richiesta, convocherà la Commissione contro l’antisemitismo”

pro pal scurria fdiFdI denuncia disegni eversivi nelle piazze pro Pal. Piantedosi: “Valuteremo nuove misure di sicurezza” - “I casi di antisemitismo sono in fortissimo incremento”, spiega il ministro dell'Interno alla Camera. Secondo ilfoglio.it

