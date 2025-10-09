Pro-Pal Scurria Fdi | Segre convocherà Commissione contro l’odio
MO: FDI, 'DA ALBANESE GESTO VERGOGNOSO, SOLIDARIETA' A SEGRE' = Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso, il video conferma tutto. Quando il giornalista Francesco - X Vai su X
FdI denuncia disegni eversivi nelle piazze pro Pal. Piantedosi: “Valuteremo nuove misure di sicurezza” - “I casi di antisemitismo sono in fortissimo incremento”, spiega il ministro dell'Interno alla Camera. Secondo ilfoglio.it