Pro-Pal Scurria Fdi | Segre convocherà Commissione contro l’antisemitismo

9 ott 2025

(Adnkronos) – “La presidente, la Senatrice Liliana Segre, ha accettato prontamente la mia richiesta di convocare la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Lo dice in una intervista al Secolo d’Italia il senatore Marco Scurria, capogruppo di di Fratelli d’Italia in Commissione straordinaria. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pro-Pal, Scurria (Fdi): "Segre convocherà Commissione contro l'antisemitismo"

