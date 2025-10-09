Pro-Pal Scurria Fdi | Segre convocherà Commissione contro l’antisemitismo
(Adnkronos) – “La presidente, la Senatrice Liliana Segre, ha accettato prontamente la mia richiesta di convocare la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Lo dice in una intervista al Secolo d’Italia il senatore Marco Scurria, capogruppo di di Fratelli d’Italia in Commissione straordinaria. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: scurria - segre
Pro-Pal, Scurria: “Segre ha accolto la mia richiesta, convocherà la Commissione contro l’antisemitismo”
MO: FDI, 'DA ALBANESE GESTO VERGOGNOSO, SOLIDARIETA' A SEGRE' = Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso, il video conferma tutto. Quando il giornalista Francesco - X Vai su X
FdI denuncia disegni eversivi nelle piazze pro Pal. Piantedosi: “Valuteremo nuove misure di sicurezza” - “I casi di antisemitismo sono in fortissimo incremento”, spiega il ministro dell'Interno alla Camera. Scrive ilfoglio.it
FdI vola, flop del campo largo: cosa svelano i sondaggi dopo le devastazioni pro-Pal - La rilevazione di Swg premia il centrodestra: Fratelli d'Italia guadagna ancora consensi. Secondo msn.com