Il Private Banking si conferma motore di crescita del sistema finanziario italiano. Il primo semestre si è chiuso con un segno più ed un aumento delle masse oltre i 1.300 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal rapporto semestrale del Centro Studi dell’Associazione Italiana Private Banking ( AIPB ). “Il Private Banking italiano continua a crescere e rafforzare la propria posizione nel sistema finanziario del Paese. Aver superato i 1.300 miliardi di masse gestite, grazie al contributo equilibrato della raccolta e dei mercati, dimostra la solidità del nostro modello e la centralità della consulenza professionale, che rimane l’elemento distintivo della nostra industria, in un contesto economico e geopolitico complesso”, sottolinea Andrea Ragaini, Presidente AIPB. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Private Banking consolida crescita nel primo semestre 2025