Principio d’incendio a bordo di uno yacht la guardia costiera di Napoli salva 16 persone
Nella tarda mattinata di oggi, a circa 14 miglia al largo di Agropoli, la Guardia costiera è intervenuta per prestare soccorso alle 16 persone a bordo di uno yacht di 50 metri, battente bandiera maltese, colpito da un principio d’incendio nella sala macchine.L’operazione ha coinvolto due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: principio - incendio
Principio d'incendio su un'auto al casello di Peschiera: fumo visibile dall'A4
Principio d'incendio in un camion: vigili del fuoco sul posto
Principio d'incendio in un camion: vigili del fuoco sul posto
PRINCIPIO D'INCENDIO ALLE RUOTE DI UN....INARRESTABILE ISERNIA. Principio d’incendio nella notte di un mezzo pesante che trasportava materiale ferroso, in transito nell'area di Venafro, lungo la variante della Statale 85. Le fiamme, che hanno interes - facebook.com Vai su Facebook
Principio di incendio in un fast food di Lugano: due persone intossicate - X Vai su X
Agropoli, incendio a bordo di uno yacht di 50 metri, salve 16 persone - Incendio a bordo di uno yacht di 50 metri nel Golfo di Salerno: tratte in salvo le 16 persone a bordo. Riporta msn.com
Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad Agropoli - Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. Secondo msn.com