Principio d’incendio a bordo di uno yacht la guardia costiera di Napoli salva 16 persone

Nella tarda mattinata di oggi, a circa 14 miglia al largo di Agropoli, la Guardia costiera è intervenuta per prestare soccorso alle 16 persone a bordo di uno yacht di 50 metri, battente bandiera maltese, colpito da un principio d’incendio nella sala macchine.L’operazione ha coinvolto due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

